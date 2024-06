Elezioni amministrative, sono 16 i sindaci già eletti in Calabria

Le urne sono chiuse da circa mezz'ora, ma in Calabria ci sono già sedici comuni con un nuovo primo cittadino. Un risultato che in realtà era già trapelato nel corso della giornata, ed è ora confermato.

Si tratta di sindaci eletti in comuni dove era in corsa una sola lista, e dunque era necessario raggiungere e superare il quorum del 40% dei voti. Circostanza che si è verificata in 16 Comuni calabresi, sparsi tra le province di Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Nel catanzarese passano: Domenico Gallelli a Zagarise (42,96%); Saverio Ruga ad Amaro (53,72%); Valentina Cuda a Pianopoli (55,1%).



Nel cosentino passano: Gioberto Felice a Cervicati (47,25%); Pasquale Filice a Figline Vegliaturo (44,03%); Romeo Basile a Mottafollone (47,35%); Giuseppe Perri a Pedivigliano (47,51%); Gianni Gabriele a San Giorgio Albanese (65,09%).

Nel vibonese passano: Francesco Angiletta a Mongiana (45,11%); Santo Monorchio a Bagaladi (45,87%); Enrico Sorrentino a Cessaniti (41,64%); Alessandro Porcelli a Drapia (53,34%); Vincenzo Caruso a Pizzoni (55,71%); Sergio Cannatelli a Sorianello (56,96%).

Nel reggino infine passano Daniela Arfuso a Cardeto (56,37%) e Pasquale Brizzi a Sant'Ilario dello Jonio (66,63%).

Per quanto concerne l'affluenza, per le elezioni amministrative si è sfiorato il 59%.