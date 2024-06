Incidente sull’autostrada A2: tre feriti, traffico bloccato nel reggino

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull’Autostrada A2 del Mediterraneo. L’impatto, stamani, nel tratto compreso tra il km 383,742 ed il km 393,862, in direzione Villa San Giovanni, all’altezza di Rosarno, nel reggino.

Il sinistro ha coinvolto due veicoli. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile; presenti anche i vigili del fuoco che hanno estratto i malcapitati dagli abitacoli e che hanno messo in sicurezza l’area ed i mezzi, i sanitari del 118 e la Polizia Stradale per quanto di competenza.

A causa dell’incidente la carreggiata interessata è stata temporaneamente chiusa con uscita obbligatoria svincolo di Rosarno sud. Percorso alternativo, proseguimento sulla statale 18 e rientro in A2 allo svincolo di Gioia Tauro.