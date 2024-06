Incidente in mare a Posillipo, la vittima era originaria di Taurianova

Cristina Frazzica

Sono ancora in corso le ricerche per risalire al pirata che ha investito due giovani in kayak nei pressi della celebre Villa Rosebery a Posillipo, senza fermarsi per prestare soccorso. Un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa e costato la vita ad una trentunenne, Cristina Frazzica, residente da tempo in Lombardia ma nata a Taurianova.

Proprio l'amministrazione comunale ha espresso "ai familiari della ricercatrice universitaria 31enne vivo cordoglio a nome dell’intera città" ricordando che "Cristina, assieme alla sorella gemella era nata proprio nella cittadina della Piana, dove la madre Angela e il padre Luigi vollero tornare per il lieto evento, dopo essersi stabiliti per lavoro a Voghera".

"Ci facciamo rappresentanti di un sentimento assai diffuso in queste ore nella nostra comunità per una tragedia sulla quale auspichiamo che si faccia quanto prima piena luce per dare verità e giustizia" prosegue la nota. "Vedere spezzata in questo modo così terribile una giovane vita, provoca un moto di rigetto che vogliamo fronteggiare offrendo la solidarietà più totale alla sua famiglia e a quanti la piangono in questo momento, in Lombardia come nella stessa Taurianova".