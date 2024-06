Torna operativo il collegamento aereo tra Lamezia Terme e Toronto

Calabria ed Ontario saranno più vicine grazie al volo diretto tra Lamezia Terme e Toronto, riattivato per la stagione estiva dall'aeroporto internazionale calabrese. Dal 13 giugno e fino al prossimo 3 ottobre sarà possibile sfruttare il collegamento diretto con il Canada, grazie ad un volo settimanale diretto tramite Airbus A330-200 della Air Transat.

"I voli diretti rappresentano l’unico collegamento point to point dalla Calabria a Toronto e un punto di riferimento consolidato sul mercato italiano" spiega Tiziana Della Serra, di Redhouse Gsa. "Air Transat opererà dal 13 giugno fino al 3 ottobre con un volo diretto a settimana Lamezia-Toronto il giovedì. Tutti i voli sono disponibili in GDS".

Il volo sarà cosi strutturato: partenza da Lamezia Terme ogni giovedì alle 14:00 con arrivo alle 18:10 (ora locale), mentre il ritorno da Toronto partirà ogni venerdì alle 21:00, con arrivo alle 12:00 del giorno successivo. Disponibile, oltre alla classe economy, anche la Club Class con posti limitati.



"Accogliamo con rinnovato entusiasmo il collegamento dall’aeroporto di Lamezia Terme per Toronto, operato da Air Transat grazie ad una partnership di lunga data" commenta Marco Franchini, amministratore unico di Sacal. "Per il bacino d’utenza dell’aeroporto di Lamezia Terme e per la regione Calabria, il Canada costituisce un mercato di riferimento importante non solo per i flussi turistici ma anche e soprattutto per i ricongiungimenti familiari. Il nostro obiettivo è avere, nel prossimo futuro un collegamento stabile per tutto l’anno, supportati dalla Regione Calabria con cui abbiamo avviato iniziative idonee a sviluppare maggiormente la connettività intercontinentale".