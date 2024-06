Riforma del Testo Unico dell’Edilizia: architetti a confronto sul “Salva Casa”

Si svolgerà domani, sabato 15 Giugno, a Crotone un seminario dal titolo “La riforma del testo unico dell’Edilizia ex 380 del 2001 e Decreto Legge n°69 del 30 maggio u.s. cosiddetto Salva Casa”, finalizzato a far conoscere a Professionisti, Imprese e soprattutto ai cittadini le nuove misure di semplificazione per favorire la regolarizzazione delle lievi difformità edilizie delle proprie abitazioni.

L’incontro è stato organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione degli Architetti pitagorici, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti, in collaborazione con gli Ordini Provinciali di tutta Italia che hanno elaborato nei mesi scorsi una proposta del nuovo testo unico sulle costruzioni e consegnato al Ministero competente, promuovendo eventi formativi e di sensibilizzazione sui territori Provinciali.

Particolarmente entusiasta il Presidente crotonese, Francesco Livadoti, il quale ha già partecipato ad altri eventi simili organizzati da altri Ordini, ultimo in ordine di tempo a Frosinone il 27 Maggio scorso, per la grandissima adesione da parte dei Presidenti degli Ordini degli Architetti provenienti da Agrigento (Arch. Rino La Mendola), Asti (Raffaele Fusco), Catanzaro (Eros Corapi), Mantova (Cristiano Guernieri), Roma (Alessandro Panci) e Torino (Maria Cristina Milanese), che interverranno al convegno per condividere il percorso intrapreso, utile a poter raccogliere tutte le proposte, le istanze e le necessità dei singoli territori da far confluire in un documento-dossier da consegnare agli uffici del Ministero Competente.

Il convegno si svolgerà presso il Museo dei giardini di Pitagora, con la formula di quattro brevi tavole rotonde da 45 minuti ciascuna, moderate dal Giornalista Salvatore Audia e suddivise in argomenti funzionali tra loro, ovvero: “Proposta di riforma testo unico e D.L. Salva Casa”, composto da: Anna Buzzacchi, Consigliere Nazionale Architetti PPC responsabile del Dipartimento Patrimonio Culturale e Ambiente; Antonio Lucchese, Coordinatore tavolo tecnico per la predisposizione del testo di legge recante la disciplina delle costruzioni presso il Consiglio Superiore dei LL.PP; Fabrizio Pistolesi, Membro del tavolo tecnico per il Testo di legge recante la disciplina delle costruzioni presso il Consiglio Superiore LL.PP. e della Commissione relatrice sulla riforma del DPR 380/01; Silvia Paparo, Capo Dipartimento riforme istituzionali presso la Presidenza Consiglio dei Ministri.

“Il ruolo degli Ordini Professionali” a cura dei Presidenti degli Ordini Provinciali; “Semplificazioni e nuovo T.U. Le criticità con gli Enti Locali” per il quale sarà intervistata Elisabetta Antonia Dominijanni, Dirigente Esperto in materia di Edilizia ed Urbanistica del Comune di Crotone.

Chiuderanno la giornata gli interventi della Deputazione Regionale di Camera e Senato inviatati a partecipare al fine di poter farsi carico delle istanze e degli argomenti che emergeranno dal dibattito: Mario Occhiuto, di Forza Italia; Nicola Irto, Partito Democratico; Tilde Minasi, Lega; Ernesto Rapani, Fratelli d’Italia; Elisabetta Barbuto, M5S; Nico Stumpo, Partito Democratico.