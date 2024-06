Lo aggredisce, lo picchia e gli ruba il cane per strada: arrestato per rapina e lesioni

Aggredito, percosso, gettato a terra e poi derubato del suo cane, un Bichon Havanais. È la brutta avventura subita nei giorni scorsi, in una via del centro cittadino, da un reggino che subito dopo il fattaccio ha chiesto l’intervento della Polizia.

Gli agenti si sono precipitati sul posto e ottenuta una descrizione del rapinatore lo hanno individuato, di lì a poco, sempre in centro, mentre minacciava di morte lo stesso proprietario del quattro zampe che, intanto, lo aveva raggiunto per strada per farsi ridare l’animale.

Il presunto aggressore, un 32enne straniero, è stato fermato ed identificato e, nel suo appartamento, i poliziotti della Volanti hanno poi ritrovato il cane che è stato restituito al suo padrone.

L’uomo, invece, è stato arrestato per rapina e lesioni personali, mentre la vittima è stata curata dal personale medico intervenuto. L’autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto, ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo l’obbligo di firma due volte al giorno presso la Polizia Giudiziaria.