Tutela dell’ambiente, Plastic Free e Rotaract uniscono le forze

Rafforzare le sinergie per una maggiore salvaguardia del territorio calabrese, promuovendo la sensibilizzazione ambientale. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato da Alberto Fio, referente regionale di Plastic Free Calabria, la onlus che si adopera per il contrasto dell’inquinamento da plastica dal 2019, e Ilaria Bossio, rappresentante distrettuale del Rotaract Distretto 2102.

“È un piacere collaborare con Plastic Free in quanto si può consolidare un'apertura dei Club verso altre organizzazioni operanti sul territorio per diffondere in maniera capillare la protezione dell'ambiente e creare una coscienza collettiva nell'adoperarsi nella sostenibilità e nella cura di ciò che ci circonda – dichiara Ilaria Bossio (Rotaract) – Siamo consapevoli che il cambiamento parte da noi. Grazie a Plastic Free e al suo referente regionale, Alberto Fio, e al suo team, per la fiducia”.

Auspici che trovano sponda nell’associazione ambientalista. “Siamo felici di questo accordo che porterà benefici alle attività di sensibilizzazione ambientale con il coinvolgimento di sempre più persone nei clean up che organizzeremo sul territorio regionale – dichiara Alberto Fio (Plastic Free) – Questa collaborazione ci permetterà di ampliare il nostro raggio d'azione e di raggiungere una platea ancora più vasta di cittadini attivi e consapevoli".

Il protocollo d’intesa prevede una serie di iniziative congiunte che mirano a sensibilizzare la popolazione calabrese sull'importanza della tutela ambientale. Tra le attività programmate vi sono i clean up organizzati per rimuovere plastica e rifiuti e per promuovere la cultura del rispetto per l'ambiente; eventi di sensibilizzazione nelle scuole e nelle comunità locali per educare le giovani generazioni sull'importanza della sostenibilità; collaborazioni con enti locali e altre organizzazioni per ampliare la rete di soggetti impegnati nella tutela ambientale, promuovendo la partecipazione attiva.

L'accordo tra Plastic Free Calabria e il Rotaract Distretto 2102 rappresenta un passo significativo verso la creazione di una rete solida e attiva per la protezione dell'ambiente in Calabria. Entrambe le organizzazioni si impegnano a lavorare fianco a fianco per raggiungere obiettivi comuni e per rendere la Calabria un esempio di sostenibilità e rispetto per l'ambiente.