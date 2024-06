Karate. L’Akc Crotone al seminario Ctr con il maestro Massimo Portoghese

Giornata intensa e ricca di contenuti quella di domenica scorsa, 16 giugno, che ha visto teatro dell’incontro dei tanti karateka il Pala Borsellino di Vibo Valentia.

A dirigere il seminario è stato chiamato il M° Massimo Portoghese, direttore Tecnico della Asd Champion Center la Scampia che vince nelle cui file militano campioni con palmares europeo e mondiale.

Organizzata dal settore Karate del Comitato Regionale Fijlkam Calabria la manifestazione sportiva ha suscitato un grande interesse tanto da far affluire numerosissimi atleti agonisti tra cui una delegazione dell’Accademia Karate Crotone accompagnata dal Coach Angelo Arditi.

Hanno partecipato all’evento, con grande passione ed entusiasmo, gli atleti AKC U14: Anselmo Greco, Giuseppe Iessi, Mattia Mancuso, Enrico Megna, Ludovica Panunzio, Vincent Paura, Princess Scigliano.

Per gli U16: Ruben Arditi, Simone Chiappetta, Salvatore De Seta, Priscilla Panunzio, Vittorio Simbari. Per gli U18: Alessandro Cafarda, Simone Paturzo, Rocco Petrilli, Sofia Pignataro; ed infine per gli U21: Andrea Cafarda, Davide Pignanelli.

Da tutto il Consiglio Direttivo e dallo Staff Tecnico dell’AKC sono arrivati i complimenti a i partecipanti e agli Ufficiali di gara intervenuti, “per la bella e riuscita manifestazione” ed in particolare ai maestri Luciano Dichiera, Francesco Bellino, Viola Zangara, Vincenzo Ruberto membri della consulta del settore Karate Fijlkam Calabria presieduta da Gemelli.