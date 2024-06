Alterato e con un coltello semina il panico, gli trovano droga: finisce in manette

Nei giorni scorsi, una telefonata effettuata al numero unico di emergenza, ha comunicato la presenza di una persona armata di grosso coltello che girovagava per le vie di un quartiere di Cosenza - notoriamente conosciuto per attività di spaccio - minacciando chiunque incontrasse per strada.

Gli agenti giunti tempestivamente sul posto, hanno intercettato il soggetto - già noto alle forze dell'ordine - privo del coltello segnalato e che alla vista dei poliziotti è andato in escandescenza, inveendo contro quest'ultimi.

Nel frattempo - sul luogo - è arrivata prontamente anche un’unità del 118, precedentemente allertata dai residenti della zona. Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato trasportato presso il locale nosocomio per una consulenza specialistica.

Si è cosi proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare nell'abitazione del ragazzo, dove è stato trovato un panetto di hashish di circa 70 grammi, un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento.

Per i fatti sopra esposti, l’uomo 22enne del posto, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del pubblico ministero di turno, sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

A seguito dell' udienza di convalida, è stato poi sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Le indagini sono state dirette dal Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro.