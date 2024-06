Crotone, irregolarità nei registri sui rifiuti e scarichi non autorizzati: denunciati in tre

Tre persone, titolari di altrettante attività commerciali, sono state denunciate a piede libero per diversi reati ambientali, a seguito di un controllo da parte del nucleo di polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Crotone. Controlli che, dall'inizio dell'anno, hanno portato ad individuare e sanzionare - finora - ben 22 irregolarità in tutta la provincia crotonese.

La guardiacoste ha passato al setaccio diverse attività dedite alla riparazione ed alla manutenzione delle imbarcazioni, riscontrando diverse irregolarità. In tutti e tre i casi è emerso come le attività operassero senza il possesso delle autorizzazioni allo scarico ed alle emissioni in atmosfera. In due attività sono state poi scoperte delle irregolarità nella compilazone del registro di carico/scarico dei rifiuti (con conseguente sanzione, pari a 516 euro cadauno) mentre in un caso è stato rinvenuto anche un deposito incontrollato di rifiuti.

I rispettivi titolari sono stati dunque denunciati e dovranno ora provvedere, entro i termini previsti, a sanare le irregolarità riscontrate. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.