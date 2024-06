Due revolver nascosti tra i materassi e cartucce sulla mensola, scattano le manette

Il sospetto che potesse avere delle armi, ha fatto scattare una perquisizione della Squadra Mobile di Vibo Valentia nei confronti un soggetto del posto.

Gli agenti, dopo aver fermato appena uscito di casa, avviato il controllo tra i materassi della camera da letto dell’abitazione hanno trovato così due pistole a tamburo e, dentro un involucro in plastica posto su una mensola, tre cartucce di diverso calibro.

Non avendo le autorizzazioni per detenere il tutto per l’uomo è quindi scattato l’arreso in flagranza e su disposizione del Pm di turno è stato sottoposto ai domiciliari.

Al termine dell’udienza di convalida, tenutasi stamani, all’indagato è applicato l’obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione quotidiana all’Ufficio di polizia giudiziaria.