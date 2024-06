Crotone, colpisce un albero e si accappotta: ferito il conducente

Un brutto incidente si è verificato nel tardo pomeriggio odierno a Crotone, lungo Via Claudio Crea (ex via Pignataro) nei pressi dell'area mercatale del Nettuno. Un'auto infatti si è ribaltata sulla carreggiata dopo aver impattato contro un albero dell'aiuola spartitraffico, colpendolo a velocità - a quanto si apprende - sostenuta.

A bordo del mezzo il solo conducente, che seppur spaventato e rimasto intrappolato nelle lamiere non sarebbe rimasto ferito, ed è stato subito soccorso ed aiutato dai passanti e da altri automobilisti, che hanno allertato i soccorsi. Nessun altro è rimasto ferito nel sinistro anche se non si esclude qualche danno alle auto parcheggiate su strada.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, anche i Vigili del Fuoco per estrarre il malcapitato dalle lamiere. Da segnalare notevoli rallentamenti al transito, sia in ingresso che in uscita dalla città.