Cutro, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: ferito il conducente

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un brutto incidente si è verificato questa mattina lungo la Strada Provinciale 63 nel territorio di Cutro, dove un uomo, settantasettenne del posto, è finito fuori strada mentre era alla guida della propria auto. Un incidente in solitaria che non ha coinvolto altri veicoli, e le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono rapidamente giunti i soccorritori del 118 assieme ai Vigili del Fuoco, il cui intervento si è reso necessario per estrarre il malcapitato dalle lamiere. L'uomo, rimasto ferito, è stato trasportato d'urgenza nell'ospedale di Cosenza tramite eliambulanza. Presenti i Carabinieri per i rilievi del caso.