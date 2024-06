Blitz antidroga tra Calabria e Sicilia, 112 arresti e sequestri per 4milioni

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Son 112 le persone arrestate nel corso di una operazione antidroga che ha portato anche al sequestro di beni per circa quattro milioni di euro.

Il blitz è scattato all’alba di stamani quando i carabinieri di Messina, coordinati dalla Dda locale, hanno dato esecuzione alle misure - emesse dal Gip del capoluogo etneo - in Sicilia, Calabria e in altre località italiane ed estere: 84 i soggetti per cui si sono spalancate le porte del carcere, 27 quelli finiti ai domiciliari, tre sono stati eseguiti dal nucleo investigativo della Polizia Penitenziaria siciliana.

I provvedimenti scaturiscono da tre distinte indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotte dai militari di Messina Sud e di Barcellona Pozzo di Gotto.

Gli inquirenti ritengono di aver smantellato più organizzazioni che operano nel narcotraffico nella città di Messina, nel Barcellonese e nelle aree nebroidea e tirrenica della provincia, con collegamenti con strutture criminali calabresi e soggetti attivi anche in Campania, Lombardia e all0estero.

Le accuse contestate, a vario titolo, sono di associazione finalizzata alla detenzione, traffico, coltivazione e cessione di stupefacenti, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, porto abusivo ed alterazione di armi, estorsione e altri reati.

I particolari saranno forniti in una conferenza che sarà tenuta dal procuratore di Messina, alle 10:30, presso il Palazzo di Giustizia.