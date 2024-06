Crotone, accoltella il marito violento dopo una lite: coppia finisce in manette

Una coppia è stata arrestata lo scorso 22 giugno nel centro di Crotone, a seguito di un intervento dei Carabinieri per una violenta lite degenerata nel corso della nottata. Una lite che sarebbe iniziata per futili motivi, finché la donna non avrebbe afferrato un coltello da cucina per poi colpire il compagno.

Giunti sul posto i militari della Radiomobile hanno rinvenuto quest'ultimo a terra ed insanguinato, con evidenti segni del litigio nell'intera stanza.

È stata sempre la donna ad aprire la porta di casa ed a raccontare tutto alle forze dell'ordine, che hanno allertato il personale medico per il trasferimento in ospedale. Il malcapitato non sarebbe in pericolo di vita.

Non sarebbe stato questo il primo episodio di violenza all'interno della coppia, che prima del trasferimento a Crotone viveva in Emilia-Romagna, dove già era stato emesso un divieto di avvicinamento per l'uomo nei confronti della donna. Provvedimento che però entrambi avevano deciso di violare ed eludere, arrivando al punto di trasferirsi.

Sia l'uomo (quarantaquattrenne straniero) che la donna (quarantacinquenne italiana) sono dunque stati arrestati, e trasferiti rispettivamente nel carcere di Crotone e di Castrovillari.