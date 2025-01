Crotone, rissa tra extracomunitari finisce a coltellate: quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate, tra il 30 ed il 31 dicembre scorso, per aver partecipato ad una violenta rissa degenerata in un tentato omicidio, avvenuta in pieno centro a Crotone il giorno di natale.

L'episodio infatti si è consumato nel pomeriggio del 25 dicembre, quando un gruppo di extracomunitari - tutti di nazionalità tunisina - si è ritrovato in Piazza Pitagora, dove sono partite prima delle parole, poi delle urla ed infine le coltellate.

A rimanere gravemente ferito un 38enne, L.M., raggiunto da diversi fendenti alla testa ed al torace. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118, che vista la gravità della situazione hanno subito trasferito il malcapitato presso l'ospedale cittadino, dove è ora ricoverato in prognosi riservata.

Dopo i rilievi sul posto, gli agenti della Questura pitagorica hanno rapidamente avviato le indagini ascoltando i numerosi testimoni presenti sul posto e visionando le altrettanto numerose telecamere di videosorveglianza. Ne è emerso un quadro chiaro che avrebbe permesso di accertare le presunte responsabilità dei fermati.

Secondo gli investigatori, questi, infatti, avrebbero atteso la vittima proprio nei pressi della piazza, per aggredirla prima verbalmente e poi con calci e pugni, finché non è spuntato un coltello con il quale è stata attinta diverse volte.

In base a quanto ricostruito, la discussione sarebbe nata da un futile diverbio nato all'interno dei luoghi comuni delle associazioni caritatevoli dove i soggetti sono ospiti.

Altermine delle indagini, la Procura ha disposto l'arresto per tutti e quattro i soggetti coinvolti nella brutale aggressione, che sono stati dunque trasferiti in carcere con l'accusa di tentato omicidio in concorso.