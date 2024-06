A Cosenza le celebrazioni per il 250esimo anniversario della Guardia di Finanza

Domani, giovedì 27 giugno, con inizio alle ore 19.00 a Cosenza - presso la Caserma “Domenico Fazio” del Comando Provinciale - avranno luogo le celebrazioni del 250° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, le cui origini risalgono al 1774, quando venne costituita la “Legione Truppe Leggere” per volere di Vittorio Amedeo III, Re di Sardegna.

Fu il primo esempio in Italia di un Corpo speciale istituito per il servizio di vigilanza finanziaria ai confini, oltre che per la difesa militare. Prenderanno parte alla cerimonia le massime Autorità civili, militari e religiose della Provincia ed i Finanzieri del Comando Provinciale con i loro familiari.

Saranno conferiti riconoscimenti di carattere morale ai finanzieri particolarmente distintisi nelle attività di servizio. Come ogni anno, l’Anniversario rappresenterà anche un momento di riflessione sul presente, tracciando un bilancio del lavoro svolto, seguendo il solco del motto scelto per la celebrazione: “Nella Tradizione il Futuro”.