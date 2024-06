Rifiuti, Regione approva “fattore di pressione areale”. Voce: “Mai più discariche a Crotone”

“Mai più discariche nella città di Crotone”: lo ribadisce il sindaco della città pitagorica, Vincenzo Voce, spiegando che con l’approvazione da parte della Giunta Regionale, nel piano regionale di gestione dei rifiuti, dell’applicazione del criterio localizzativo del cosiddetto “fattore di pressione areale” è stato “calato un asso” che metterebbe fine a qualsiasi tentativo di costruire altri impianti sul territorio.

Il fattore di pressione areale, nella prativa, inibisce appunto la realizzazione di nuove discariche e l’ampliamento di quelle esistenti.

“È un grande risultato per la città di Crotone. Un risultato - sbotta il primo cittadino - che corona una battaglia che personalmente ho condotto dal primo giorno del mio insediamento, ed ancor prima quando l’ing. Voce si batteva per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini”.

Una battaglia che per il sindaco appartiene alla sua amministrazione “che - dice - ha trovato la condivisione del governatore Occhiuto che ringrazio per la sensibilità dimostrata su un tema fondamentale per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini così come ringrazio la Giunta Regionale e gli uffici tecnici della Regione”.

Voce, infine, si dice sicuro che il Consiglio Regionale ratificherà nel più breve tempo possibile il provvedimento “per mettere definitivamente la parola fine a tentativi di installare nuovi impianti nel nostro territorio”, conclude il primo cittadino crotonese.