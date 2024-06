A Co-Ro controlli sulla “movida urbana” e sull’abusivismo commerciale

Continua l’azione di controllo straordinario del territorio nell’intera provincia di Cosenza, atta a contrastare il fenomeno della “movida urbana” e dell’abusivismo commerciale che in questo periodo estivo raggiunge il suo acme.

Tale azione, decisa in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento, presieduta dal Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella e predisposta in sede di tavolo tecnico dal Questore della Provincia Giuseppe Cannizzaro, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri Agatino Saverio Spoto e della Guardia di Finanza Giuseppe Dell’Anna, ha previsto un rafforzamento capillare dei controlli amministrativi effettuati sia in orario diurno che notturno, con un significativo dispiegamento di forze di polizia, finalizzate ad accertare l’effettivo rispetto di quelli che sono gli obblighi e i divieti imposti dalla normativa vigente, a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica di tutti i cittadini, al fine di garantire una tranquilla e responsabile movida.

E’ proprio in questa ottica che nella giornata di ieri, giovedì 27 giugno nel comune di Corigliano-Rossano, è stata effettuata una vasta attività di controllo con la verifica di dodici esercizi commerciali di cui tre sanzionati per l’installazione abusiva di impianti audio video ed un sanzionato per violazione in materia di Iva.

Nel corso dei suddetti controlli, sono state identificate 190 persone, controllati 96 veicoli, eseguiti 21 accertamenti etilometrici con precursore, nonché sequestrati 1100 monili ad un ambulante straniero abusivo, il quale, sottoposto a controllo sulle banche dati interforze, è risultato essere irregolare sul territorio nazionale, pertanto è stato emesso nei suoi confronti decreto di espulsione.