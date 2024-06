Taurianova: 13enne sorprende con una tesi sui Carabinieri, che l’applaudono

Con grande orgoglio e determinazione, Alessandro, un tredicenne di Taurianova, nel reggino, e alunno della III classe dell'Istituto Comprensivo Sofia Alessio-Contestabile, ha presentato la sua tesina interdisciplinare sull'Arma dei Carabinieri.

Alle 15 di lunedì scorso, il giovane ha così introdotto la discussione con una premessa che rivela la sua passione e ammirazione per questa importante Istituzione: “Ho scelto questo argomento - ha detto - perché sin da piccolo ho iniziato ad appassionarmi all’Arma dei Carabinieri, ai suoi valori, ed alla sua storia; poi, diventando più grande, mi sono informato sulla vita militare e in futuro vorrei far parte di questa bella Istituzione, perché i Carabinieri svolgono il loro mestiere con dedizione e serietà”.

Alla seduta pubblica di esame erano presenti anche il Comandante della Stazione locale e i suoi militari, invitati dai genitori di Alessandro, Roberto e Grazia.

Nonostante l'emozione visibile per la presenza dei “suoi” Carabinieri, Alessandro ha discusso ed esposto il suo elaborato con sicurezza e competenza.

La tesina ha coperto vari argomenti interdisciplinari: dalla storia, con il racconto delle gesta di Salvo D’Acquisto, alla musica, con un'esposizione sulla Banda dell’Arma dei Carabinieri; dalle scienze motorie, parlando del Centro Sportivo dell’Arma, alle scienze, illustrando brillantemente la struttura del Dba e la sua refertazione sulle scene del crimine; fino alla religione, con un approfondimento sul significato della preghiera alla “Virgo Fidelis”, protettrice dei Carabinieri.

Al termine, Alessandro ha ricevuto i complimenti dei suoi compagni di classe per il lavoro svolto e per la dedizione con cui ha trattato gli argomenti. Prima di partire per le meritate vacanze estive, ha voluto ringraziare i militari dell’Arma presenti, onorato dalla loro partecipazione.

Durante l'anno scolastico, Alessandro aveva incontrato i Carabinieri in occasione del progetto di promozione della Cultura alla legalità, sviluppando un forte legame con loro.

L’Arma, infatti, realizza diversi progetti educativi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado che mirano a sensibilizzare i giovani su diversi temi tra i quali il bullismo, il cyberbullismo, l'educazione alla sicurezza stradale e la lotta alla droga e all'alcolismo con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle Istituzioni, facendo comprendere loro il valore della legalità e del servizio alla comunità.