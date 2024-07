Cavallo cade in un dirupo nel catanzarese: soccorso dai Vigili del Fuoco

Brutta disavventura ieri pomeriggio per un cavallo a Tiriolo, scivolato in un dirupo scosceso senza riuscire più a risalirlo. L'incidente si è verificato in località Campo Monaci dello stesso centro abitato, contraddistinto da diverse scarpate particolarmente impervie.

Per soccorrere l'animale è stato necessario chiedere l'aiuto dei Vigili del Fuoco, che sono dovuti ricorrere, a loro volto, all'unita aerea Drago VF68 di Lamezia Terme. Sul posto anche il medico veterinario Antonio Salvatore Benvenuto del centro Temesa, che ha collaborato con i soccorritori sedando l'animale e permettendone così l'imbracatura.

Immobilizzato e trasferito in luogo sicuro, l'animale - scosso e spaventato, ma fortunatamente illeso - è stato riconsegnato al legittimo proprietario. L'intera operazione è stata seguita da un nutrito gruppo di cittadini in apprensione per l'animale.