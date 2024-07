Contrasto allo spaccio ed al traffico di droga: 21 fermi nel crotonese da inizio anno

Sono 21 le persone fermate nei primi sei mesi del 2024 con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, 13 in stato di arresto ed 8 denunciate a piede libero. Lo rende noto la Questura di Crotone, che traccia un bilancio di questo primo semestre di attività incentrato principalmente contro lo spaccio ed il traffico di droga.

Numerosi i controlli svolti dagli agenti sia in ambito urbano che scolastico, tramite diversi incontri informativi con i giovani alunni e veri e propri controlli coadiuvati dalle unità cinofile. Complessivamente, sono stati sequestrati circa 3,5 chili di eorina, 3 chili tra marijuana ed hashish e ben 290 grammi di cocaina. Elevate inoltre 91 sanzioni ad altrettanti soggetti sorpresi a consumare lo stupefacente.

I controlli proseguiranno, per come disposto dal Questore, con maggiore intensificazione per il periodo estivo.