Nell’armadio un set di spade giapponesi ed un fucile, scatta la denuncia

Una katana dalla lama affilata, delle stelle ninja da lancio e, addirittura, un fucile a canne mozze modificato artigianalmente per agevolarne l’occultamento.

È quanto hanno scovato i carabinieri di Cataforio, nel reggino, in casa di un 36enne reggino che per questo è stato denunciato a piede libero.

Durante dei normali controlli a soggetti che risultano detentori di armi, i militari sono stati nell’abitazione dell’uomo ed insospettiti dal suo atteggiamento hanno deciso di effettuare una perquisizione.

È così che hanno ritrovato, appunto, quello che gli stessi investigatori hanno definito come un vero e proprio deposito di armi da taglio e da sparo, per lo più di origini giapponesi, conservate in un armadio. L’intero arsenale è stato ovviamente sequestrato perché detenuto illegalmente.