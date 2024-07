Consumo di droga, nove segnalazioni ed una denuncia a Crotone

Non si fermano i controlli dei Carabinieri della compagnia di Crotone volti al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, che anzi si intensificano con la bella stagione. Nella scorsa settimana, a seguito di numerose attività svolte in tutto il capoluogo, i militari hanno segnalato 9 soggetti in qualità di assuntori e denunciato un uomo per porto di oggetti atti ad offendere.

In particolare, tra i soggetti segnalati, tutti uomini, ci sono otto italiani ed uno straniero, di varie età, tutti controllati a Crotone, trovati in possesso di sostanze di vario tipo, quali marijuana, hashish e cocaina. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura per l’emissione dei provvedimenti di competenza. Per l’altro uomo, 35enne italiano, trovato in possesso di un manganello, si è proceduto invece alla denuncia all’autorità giudiziaria.