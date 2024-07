Presto online il nuovo singolo di Josh, Little Drunk Heart

A distanza di un anno da Somewhere il cantautore crotonese Josh torna sulla scena con un nuovo singolo, Little Drunk Heart , in uscita su tutte le principali piattaforme di streaming.

Uno stile che abbiamo imparato a conoscere meglio non solo tramite le registrazioni, ma anche nei diversi live e negli eventi ai quali il giovane cantante ha preso parte nel corso dell'inverno. Un mix di influenze musicali al passo con i tempi, orecchiabili ma non banali, che ci invitano a riflettere con serenità anche nei momenti più difficili, da affrontare positivamente e senza lasciarsi andare.

Un progetto nuovo quello di Josh, che dopo il pezzo d'esordio è riuscito a farsi notare dall'etichetta discografica RNC Music , che ha deciso di concedergli l'importante opportunità di elaborare non solo un singolo, ma diverse canzoni che confluiranno in un vero e proprio album, che vedrà la luce entro la fine dell'anno.

Il brano Little Drunk Heart sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming a partire dal prossimo 12 luglio, e potrete ascoltarlo, oltre che online, anche presso il pub dove Josh non smette mai di spillare birre e far ascoltare buona musica.