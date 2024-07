Rossano, successo per la giornata diocesana dei bambini

Successo per la prima Giornata Diocesana dei Bambini (GDB), organizzata dalla Diocesi di Rossano-Cariati con il patrocinio del Comune unico di Corigliano-Rossano, presso la Torre Stellata di Lido Sant'Angelo nell’area urbana di Rossano. Tema dell’incontro a livello nazionale è: “Ecco io faccio nuove tutte le cose”, che l’Arcidiocesi di Rossano-Cariati ha declinato nella realtà territoriale con un ulteriore aspetto: “Metti in circolo il suo amore”.

Nel pomeriggio, dopo l'accoglienza di tutti partecipanti provenienti dalle diverse Parrocchie che fanno parte dell'intera Diocesi di Rossano-Cariati e dopo aver ascoltato l’inno realizzato per la giornata, tutti i bambini si sono cimentati, con grande gioia e tanto entusiasmo, in diverse attività laboratoriali con “Din Don Art” ed in giochi vari. In seguito, poi, si è dato vita al “Schiuma Party” e al “Color Party”. La giornata è terminata, dopo un momento di preghiera a cura di Don Pino Straface (Vicario Generale della Diocesi di Rossano-Cariati), con balli di gruppo ed i ringraziamenti finali.

Un plauso, in modo particolare, a tutti gli animatori e catechisti parrocchiali, ma anche all'ACR Diocesana, all'Ufficio Pastorale per Persone con Disabilità, all'Ufficio per lo Sport e Tempo Libero. Perfetto, tra l'altro, il piano di sicurezza realizzato e coordinato dall'Architetto Giuseppe Astorino. Presenti sul luogo dell'evento gli agenti della Polizia Municipale, i volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato Locale di Corigliano-Rossano, i volontari dell'Associazione Carabinieri ed i volontari dell'Associazione “I Falchi”.

Si è vissuto, dunque, un pomeriggio all'insegna della gioia e del divertimento, in cui non sono mancati momenti di grande amicizia e di piena aggregazione fra tutti i partecipanti. Un plauso, infine e in modo particolare, alla Diocesi di Rossano-Cariati per aver promosso la lodevole e significativa iniziativa in città.