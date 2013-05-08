Oggi e domani i festeggiamenti in onore della Madonna Achiropita

Il 14 e 15 agosto festeggiamenti religiosi in onore della Madonna Achiropita in Rossano centro. Giovedì 14 agosto Santa Messa, alle ore 18:00, presieduta da Don Tonino Longobucco (Vicario Episcopale per il Clero), a seguire, alle ore 19:00, Processione del simulacro della Madonna Achiropita per la zona bassa del centro storico bizantino.

Venerdì 15 agosto Solennità di Maria SS.ma Achiropita con la celebrazione della Santa Messa Pontificale, alle ore 18:00 in Cattedrale, presieduta dal padre Arcivescovo con l'accensione della lampada votiva da parte del sindaco Flavio Stasi alla presenza delle diverse autorità civili e militari.

Alle ore 19:00, invece, si darà vita alla tradizionale Processione del simulacro della Madonna Achiropita per le vie principali del centro storico di Rossano. I tanti cittadini e fedeli, infine, sono invitati a partecipare ai festeggiamenti, civili e religiosi, in onore della Madonna Achiropita nel segno della fede e della devozione.