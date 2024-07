Riccio (Lega): “Dalla giunta Fiorita il nulla per la stagione estiva a Catanzaro”

"Mentre Fiorita si trasferisce in vacanza in quel di Soverato e la "crem caramell" della sua giunta si spalma tra Caminia e Montepaone, nella nostra città i catanzaresi si guardano intorno per cercare a quali manifestazioni estive partecipare, per alleviare le loro vacanze, in tutti i comuni limitrofi al capoluogo di regione.

Questo perché Fiorita e i compagni di giunta radical chic non hanno programmato il nulla per quest'estate 2024, dicasi il nulla cosmico".

A scriverno in una nota Eugenio Riccio, consigliere comunale di Catanzaro, capogruppo della Lega Salvini premier, nel commentare a muso duro la mancanza di un cartello di manifestazioni estive da parte dell'Amministrazione Comunale.

"Fiorita e l'assessore al ramo - continua la nota - di cui il 90% dei nostri concittadini sconosce chi sia, nell'interpretare la loro rivoluzione culturale cancellano volutamente le storiche manifestazioni estive catanzaresi come "Una città per cantare", creata da una giovane e vulcanica assessore alla cultura Wanda Ferro qualche lustro addietro, e "Marinfest", nata con Aldo Costa e fatta crescere da anno in anno per oltre un ventennio da tutti i successori.

Nell'attuare la loro "rivoluzione culturale", Fiorita e compagni radical chic, credono di prendere per i fondelli i cittadini di Catanzaro con manifestazioni che si svolgeranno come il Mgff di Gianvito Casadonte oppure con le manifestazioni per San Vitaliano della Pro Loco e sapori di mare , eventi a cui bisogna dire grazie solo agli organizzatori per gli sforzi,gli sponsor la ricerca di finanziamenti e la loro professionalità.

Fiorita ed i compagni di giunta radical chic - continua Eugenio Riccio - credono di anestetizzare le coscienze critiche della città portando manifestazioni prive di ogni partecipazione, sia in termini di pubblico sia in termini di interesse, come il fantomatico "festival delle acquiloni" o con il Giro dell'Italia a vela arrivato da un circuito nazionale. La verità di fatto è che con Fiorita ed i compagni di giunta Catanzaro è sparita dal radar dei concerti, dai circuiti degli spettacoli itineranti e dai tour promozionali.

Fiorita ed i suoi amici radical chic non hanno un minimo di contatto né con il territorio né con la cittadinanza, non hanno mai partecipato alle manifestazioni estive catanzaresi perché, da buoni "comunisti con il Rolex", hanno vissuto le loro estati distanti dalla nostra città dalla loro adolescenza fino ai giorni nostri. La mancanza, ormai a luglio inoltrato, di un cartello delle manifestazioni estive per la città capoluogo di regione rappresenta l'ennesimo assessorato al ramo inesistente di questa "rattoppata" amministrazione Fiorita".