Rocambolesco inseguimento finisce contro un albero: si nasconde tra i cespugli, pizzicato

È stato convalidato l’arresto eseguito dalla Polizia nei confronti di un soggetto fuggito con un’auto segnalata come rubata e fermato dalla polizia dopo un lungo e pericoloso inseguimento per le vie della città.

Il fatto risale a mercoledì scorso, 3 luglio: dopo le segnalazione del furto della vettura, avvenuto nel catanzarese, una pattuglia della Squadra Volante è riuscita ad intercettarla nella frazione Triparni, a Vibo Valentia.

Alla vista degli agenti, però, il conducente ha accelerato velocemente e nonostante l’alt e le sirene spianate ha continuato lo stesso a viaggiare ad alta velocità cercando di evitare il controllo ma mettendo così a serio repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada.

Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento terminato in una zona sterrata dove il fuggitivo, dopo aver mandato a sbattere l’auto contro altri alcuni arbusti ed un albero, l’ha abbandonata ed è scappato a piedi lungo una stradina secondaria.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che avuta una descrizione del soggetto e degli abiti indossati, hanno partecipato alle ricerche dell’uomo, rintracciato di lì a breve vicino al mezzo abbandonato, nascosto in un cespuglio.

Per lui sono scattate le manette con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e una denuncia in stato di libertà per ricettazione. A seguito della convalida, per lui, che si trovava intanto agli arresti domiciliari, è stata disposta l’immediata liberazione.