Tropea: incontro Cciaa ed operatori turistici per valorizzazione dei musei

Si terrà il 12 luglio alle 10:30 nel Complesso Santa Chiara di Tropea, l’incontro “MUST. Le opportunità per lo sviluppo territoriale attraverso le istituzioni museali”. L’evento organizzato dalla Camera di Commercio Area Vasta con il Museo Archeologico Nazionale di Vibo Valentia e il Polo Museale di Soriano Calabro è rivolto agli operatori del settore turistico, economico e culturale ed avrà come focus lo sviluppo di nuove strategie per rendere i beni culturali e museali un volano per la crescita economica e sociale del territorio.

Verranno prese in considerazione alcune esperienze di valorizzazione delle risorse culturali fortemente integrate con il territorio e capaci di incidere significativamente anche sui processi di sviluppo locale che fanno riferimento al concetto di distretto culturale. Per i saluti istituzionali interverrà la commissione prefettizia in seno al comune di Tropea, il prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco, il presidente della Cciaa Pietro Falbo, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo e di Soriano Calabro Antonino De Nardo, l’assessore al Lavoro della Regione Calabria Giovanni Calabrese.

I lavori proseguiranno con gli interventi di Maurizio Cannatà - direttore del Museo Archeologico Nazionale di Vibo Valentia e Mileto, Mariangela Preta - direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro, Raffaella Gigliotti - funzionario della Camera di Commercio per l’informazione economica e il marketing territoriale.

Per le conclusioni interverranno Filippo Demma - direttore regionale musei Calabria, e Ugo Picarelli - fondatore e direttore della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Carmen Bellissimo.