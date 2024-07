“Memorie sulla strada del ritorno”, esce il libro d’esordio del giornalista Cangemi

Francesco Cangemi

Nelle librerie e negli store online arriva Memorie sulla strada del ritorno, il libro d’esordio del giornalista Francesco Cangemi edito da Le Pecore Nere. La prima presentazione del libro avverrà mercoledì 17 luglio, alle 18 presso La Base in via Macallè 17 a Cosenza nell’ambito delle preview del festival letterario Laudomia.

Con l'autore ci saranno Maria Pina Iannuzzi, editrice di Le Pecore Nere; Elena Giorgiana Mirabelli, scrittrice e il musicista Giuseppe Bottino. La presentazione sarà intervallata da alcune letture dei racconti in forma di reading musicale realizzato dallo stesso Francesco Cangemi grazie alle musiche composte dai maestri Giuseppe Bottino e Costantino Rizzuti.

"Memorie sulla strada del ritorno" è «una raccolta di racconti al contrario – dice l'autore – perché i testi presenti nel libro sono nati per essere letti ad un pubblico durante i reading che ho tenuto con il maestro Giuseppe Bottino e, solo dopo 10 anni dalla stesura del primo racconto, sono riuscito a raggrupparli in un libro diviso in quattro parti».

"Memorie sulla strada del ritorno", "Odio l'estate", "Che cazzo mi reading?" e "Ghost track" sono infatti le sezioni che contengono i racconti brevi nel libro edito da Le Pecore Nere. «Ho sempre voluto scrivere un romanzo di quelli mastodontici pieni di trame e sottotrame e invece ho scoperto che, da oltre 20 anni, faccio "letteratura da corsa" grazie al giornalismo e mi sono ritrovato autore di racconti brevi che descrivono cose realmente esistite e altre mai accadute ma che mi affascinano» prosegue l'autore.



Francesco Cangemi è nato a Roma nel 1981 ma, giovane, si è trasferito a Cosenza, città dove attualmente vive e lavora. Laureato in filosofie e scienze della conoscenza e della comunicazione prima e in Linguistica moderna poi, ha lavorato per numerosi quotidiani locali. Collabora con la cooperativa Officine delle idee. È fra i promotori e fondatori della Figec - Federazione italiana giornalismo, editoria e comunicazione di cui è consigliere nazionale. Si è dedicato al teatro lavorando con il Libero Teatro di Max Mazzotta e ha messo in piedi la compagnia Teatro Q con la quale ha portato in scena, per la sua regia, lo spettacolo "Giudici" di Renato Gabrielli.

Le Pecore Nere Editorial è una casa editrice indipendente transnazionale con una sede a Rosario (Argentina) e l’altra a Cosenza (Italia). Pubblica opere originali e traduzioni, in formato cartaceo ed elettronico.