A Lamezia Terme nasce il panettone gelato

Il noto gelatiere lametino e ambasciatore del gelato italiano nel mondo, Francesco Mastroianni, continua a stupire con le sue creazioni dolciarie. Membro dell'associazione APEI - Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana, guidata dal maestro Iginio Massari, ha recentemente presentato una nuova delizia che promette di rinfrescare l'estate dei suoi clienti: il panettone con il gelato.

Conosciuto per la sua passione e dedizione all'arte del gelato, Mastroianni ha deciso di reinterpretare un classico della tradizione natalizia, il panettone, trasformandolo in un dessert estivo. Il suo panettone con gelato è un'innovazione che unisce la sofficità e il sapore unico del panettone con la freschezza e la cremosità del gelato, creando una combinazione irresistibile.

La scelta degli ingredienti non è casuale. Mastroianni ha optato per gusti che richiamano i sapori della sua terra, la Calabria. Il panettone è arricchito con gelato al sapore di agrumi, una scelta che esalta i profumi intensi e freschi delle arance e dei limoni calabresi, frutti simbolo della regione. A completare questa delizia, il gelato alla fragola, che dona una nota dolce e fruttata, perfetta per contrastare il caldo estivo.

Questa creazione non è solo un piacere per il palato, ma anche un omaggio alla tradizione e alle eccellenze del territorio. L'uso di ingredienti locali di alta qualità non solo garantisce un gusto autentico e genuino, ma valorizza anche le risorse e le produzioni calabresi.