Regione, Pietropaolo: “Bene piano Ryanair, Lamezia si conferma centrale”

“La scelta del presidente Occhiuto di cancellare l’addizionale municipale per i passeggeri rende la Calabria maggiormente competitiva per i vettori di trasporto aereo, che sono incentivati a rafforzare gli investimenti. La risposta di Ryanair, con l’attivazione di 15 nuove rotte sui tre scali calabresi (QUI), consentirà un importante rilancio del sistema aeroportuale calabrese".

Così Filippo Pietropaolo, assessore all’Organizzazione e alle Risorse Umane della Regione Calabria. "L’investimento della Regione - continua l'amministratore - avrà un ritorno esponenziale in termini di aumento di traffico passeggeri - circa un milione nel prossimo inverno - e di sviluppo turistico ed economico per il territorio".

"Alle 7 nuove rotte di Reggio Calabria - prosegue - si aggiungono infatti le 2 nuove rotte di Crotone su Torino e Treviso e le 6 nuove rotte a Lamezia Terme per Bruxelles e Tirana dal prossimo ottobre e per Trieste, Madrid, Bucarest e Breslavia nella prossima estate. A Lamezia Terme Ryanair arriverà a 22 rotte complessive - 1,7 milioni di passeggeri tra inverno 2024 ed estate 2025 - con due aeromobili basati e l’opportunità per la compagnia irlandese di effettuare ulteriori investimenti in funzione dell’utilizzo di uno dei nuovi hangar in costruzione per la manutenzione, con conseguente importante ricaduta occupazionale del territorio".

"Se a questo si aggiunge l’investimento per l’ampliamento e l’ammodernamento dell’area imbarchi e i successivi interventi per lo sviluppo dell’aerostazione passeggeri, l’aeroporto di Lamezia Terme si conferma centrale nel sistema dei collegamenti aerei nazionali e internazionali con la Calabria e quindi nelle prospettive di sviluppo economico e turistico della regione”, conclude Pietropaolo.