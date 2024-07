Catanzaro. Feste in due locali senza licenza, denunciato il gestore

Ancora le zone della movida catanzarese finiscono sotto la lente degli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura del capoluogo che, nelle scorse ore, ha effettuato dei controlli in locali in località Giovino, entrambi gestiti dallo stesso titolare, nei quali erano in corso altrettanti eventi musicali danzanti a cui partecipavano numerosi avventori.

Riscontrate anche in questo caso diverse violazioni per cui il gestore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver aperto un locale di pubblico spettacolo senza l’apposita licenza.

Contestati, inoltre, alcuni illeciti amministrativi per aver organizzato l’intrattenimento musicale dal vivo senza una preventiva autorizzazione; ma anche per aver somministrato, sempre senza autorizzazione, alimenti e bevande; e poi per non aver installato l’apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico e, infine, per aver violato l’ordinanza del Sindaco di Catanzaro che disciplina gli orari dell’attività di intrattenimento con la diffusione di emissioni sonore.

Queste politiche di prevenzione, attuate costantemente dalla Questura del capoluogo, sono dirette a combattere l’abusivismo commerciale, ad impedire la commissione di reati e ad aumentare e razionalizzare le risorse per una vigilanza più incisiva del territorio.

Lo scopo, fanno sapere dalla polizia, è quindi di tutelare il cittadino dal rischio oggettivo di rimanere vittima di eventi criminosi, aumentando il livello di sicurezza nelle località maggiormente frequentate nel periodo estivo.