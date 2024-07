Gizzeria. Intonaco si stacca dal viadotto dell’A2, Vvff rimuovono calcinacci

Squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e della sede centrale di Catanzaro, col supporto di un’autoscala, sono impegnate nel comune di Gizzeria, in località Maiolino, per rimuovere delle parti di intonaco pericolanti e dei calcinacci dal viadotto autostradale della A2 del Mediterraneo.

Sul posto anche la polizia locale per gli adempimenti di competenza ed il personale tecnico dell'Anas per il controllo della viabilità sul tratto autostradale interessato. Non si registrano feriti.