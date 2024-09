Fuga di gas da un bombolone, dodici famiglie evacuate a Gizzeria

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una fuga di gas, fuoriuscita da un bombolone interrato, ha tenuto in apprensione per diverse ore i residenti di via delle Palme, a Gizzeria, nel catanzarese.

Sul posto hanno operato fin dalle 18:30 di ieri pomeriggio i vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Lamezia Terme che hanno monitorato la concentrazione di Gpl e attuato tutte le procedure antincendio necessarie per mantenere l’area sotto controllo.

Per il proseguo dell'intervento è stato attivato anche il nucleo regionale Nbcr/Lpg che non potendo recuperare il gas contenuto nel serbatoio, l’hanno smaltito bruciandolo con una torcia apposita.

In via precauzionale sono state allontanate dalle loro abitazioni dodici famiglie residenti nella zona e ritenute a rischio che hanno potuto far rientro a casa poco dopo mezzanotte, considerato che il resto delle operazioni di bonifica del bombolone si potevano svolgere in totale sicurezza. Operazioni che sono terminate ben nove ore dopo l’allarme, ovvero intorno alle 3 e 30 della notte scorsa.