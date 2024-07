Agguato nella notte a Reggio Calabria: grave 51enne del posto

È rimasto ferito gravemente un cinquantunenne di Reggio Calabria, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava lungo via Pio XI del capoluoto e soccorso poco dopo dal personale medico che lo ha trasferito d'urgenza al Grande Ospedale Metropolitano.

Un vero e proprio agguato, sul quale cercano ora di fare luce le forze dell'ordine. Sul posto, subito dopo l'accaduto, la Squadra Mobile coordinata dal sostituto procuratore Chiara Greco, che ha svolto i primi rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto anche tramite i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

In corso diversi interrogatori a familiari e conoscenti della vittima, assieme ad alcune perquisizioni a carico di pregiudicati residenti nella zona. Al momento non si esclude alcuna pista, neppure quella di un regolamento di conti in ambito malavitoso.