Tentato omicidio a Reggio Calabria, si ricercano i due presunti autori

Due persone sono ricercate per il tentato omicidio di Gioele Carmelo Mangiola, avvenuto lo scorso 13 ottobre per le vie di Reggio Calabria (QUI). Lo rende noto la Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo dello Stretto, che tramite un provvedimento firmato da Giovanni Bombardieri e dal sostituto procuratore Walter Ignazitto ha emesso altrettanti decreti di fermo.

Non si conosce al momento l'identità dei due fuggitivi, che dopo aver esploso diversi colpi di pistola contro la vittima sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto facendo perdere le loro tracce. Irreperibili da diversi giorni, sono ricercati dalla Guardia di Finanza: si tratterebbe di soggetti ritenuti vicini o intranei alle cosche mafiose operanti a Sant'Elia.



La vittima dell'agguato è invece piantonata in ospedale, dove è ricoverata per la convalescenza: non sarebbe in pericolo di vita. Il trentottenne non sarebbe un elemento di rilievo della criminalità locale, nonostante già noto alle forze dell'ordine. Nel 2014 infatti era già stato arrestato per un tentato omicidio avvenuto nel 2012, a danno del titolare di un negozio di ortofrutta.