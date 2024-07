Vacanze estive: consigli e suggerimenti per partire senza preoccupazioni

Ogni anno milioni di italiani partono per le vacanze estive, un’occasione irrinunciabile per tantissime persone per staccare dallo stress della vita quotidiana, rilassarsi e conoscere dei posti nuovi.

Tuttavia, c’è sempre un po’ di apprensione a lasciare la casa incustodita in estate. Per molti il timore è quello che possano verificarsi intrusioni indesiderate da parte di ladri e malintenzionati così come incidenti dovuti a guasti di varia natura.

Scopriamo quindi i consigli per evitare i furti quando si va in vacanza e gli accorgimenti da adottare in casa per partire senza preoccupazione per le vacanze estive.



Proteggere la casa con sistemi di sicurezza efficaci

Dopo il periodo di flessione legato alla pandemia, negli ultimi anni i furti in casa sono tornati a crescere, soprattutto nel periodo estivo.

La conferma è arrivata anche dagli ultimi dati diffusi da Istat, che ha rilevato 133.802 abitazioni interessate nel 2022 (nell’anno precedente si attestavano sulle 124.715), e una percentuale dell’ 8,3% per 1.000 famiglie colpite nel 2023 (il dato nel 2022 era pari al 7,6%).

Per una maggiore tranquillità e per mantenere la casa protetta durante l’assenza per le vacanze estive si può quindi optare per l’installazione di sistemi di sicurezza efficaci.

Senza dubbio, una delle soluzioni più gettonate per aumentare la sicurezza domestica rimane l’installazione di un antifurto. Al giorno d’oggi, sono disponibili soluzioni innovative, come quelle caratterizzate dalla tecnologia wireless, che permettono di controllare l’immobile anche a distanza, tramite smartphone.

Per una protezione completa, si può ricorrere a un sistema di allarme perimetrale che comprenda anche sensori volumetrici all’avanguardia, per monitorare sia l’esterno che l’interno dell’abitazione.

Per accrescere ulteriormente il livello di tutela è possibile valutare anche l’installazione di infissi antisfondamento, così come di grate o inferriate alle finestre. Per quanto riguarda la porta blindata, invece, sarebbe fondamentale accertarsi che sia dotata di una serratura robusta, in grado di resistere alle principali tecniche di scasso utilizzate dai ladri.



Come lasciare la casa prima di mettersi in viaggio

Quando si parte per le vacanze estive è importante tenere conto anche dei potenziali incidenti che potrebbero verificarsi durante la propria assenza e arrecare danni anche molto seri all’abitazione e all’edificio.

Per evitarlo bisogna innanzitutto lasciare l’immobile in modo ottimale prima di mettersi in viaggio, ricordandosi di chiudere l’acqua e il gas per prevenire allagamenti, esplosioni e incendi in caso di rotture improvvise delle tubazioni o fughe di gas.

Al giorno d’oggi, è possibile aumentare la sicurezza domestica con degli appositi sensori, dispositivi con cui monitorare l’abitazione per rilevare la presenza di fumo, perdite di acqua o di gas e contattare subito i tecnici o i soccorsi.

Basta installare in casa dei rilevatori di fumo e dei sensori per allagamento e fughe di gas, sistemi che possono essere integrati nell’antifurto domestico o nell’impianto domotico della casa, con la possibilità di dotare l’immobile anche di un impianto antincendio per un’azione immediata in caso di scoppi, esplosioni o incendi.

Naturalmente, al momento di lasciare l’appartamento è preferibile controllare tutto l’immobile un’ultima volta, verificando di aver chiuso bene porte e finestre per non facilitare l’accesso ai malintenzionati e accertandosi dell’attivazione del sistema di allarme e dei vari sensori prima di partire definitivamente per le vacanze.



Come comportarsi quando si sta fuori casa per lunghi periodi

Lasciare l’abitazione incustodita per una o due settimane, oppure per periodi più lunghi, rappresenta sempre una fonte d’ansia e preoccupazione, ma esistono degli accorgimenti che si possono adottare per partire con maggiore tranquillità.

Innanzitutto, è importante nascondere gli oggetti di valore, possibilmente usando un po’ di inventiva per renderne più difficile l’individuazione.

Potrebbe risultare utile anche chiedere a una persona di fiducia di controllare la casa durante le vacanze estive, per ritirare la posta e la pubblicità che altrimenti si accumulerebbero mostrando la propria assenza e verificare lo stato dell’immobile almeno una o due volte a settimana.

Allo stesso tempo, è consigliabile non pubblicare informazioni personali sui social prima e durante il viaggio, ma soltanto dopo il rientro, in quanto potrebbero essere usate dai malintenzionati per scoprire il programma delle vacanze e provare a introdursi in casa.

Infine, è consigliabile staccare le spine degli elettrodomestici non essenziali, come la lavatrice e il forno a microonde, lasciare poco cibo nel freezer per evitare sprechi in caso di blackout e chiudere il rubinetto principale dell’acqua per minimizzare il rischio di danni all'abitazione e agli appartamenti sottostanti in caso di allagamenti.