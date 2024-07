Co-Ro, tanti fedeli partecipano alla processione della Madonna del Carmine

Tanti fedeli hanno partecipato alla festa religiosa in onore della Madonna del Carmine a Rossano nel segno della fede e della devozione. In serata, dopo la celebrazione della Santa Messa officiata dai parroci dell'Unità Pastorale di Rossano centro: Don Pietro Madeo e Don Gianni Filippelli, si è dato vita alla tradizionale Processione del simulacro della Madonna per le vie del centro storico con tappa anche nel popoloso quartiere del “Carminello” lungo Via Vittorio Emanuele, nel quartiere del Ciglio della Torre, nel quartiere di San Giovanni Battista e rientro nella Chiesa di San Martino dove si è proceduto alla benedizione finale e all'accensione dei fuochi pirotecnici.

Da sottolineare, in modo particolare, il rinnovamento delle tradizioni nel centro storico bizantino, nonostante l'arrivo del terzo millennio, con l'allestimento degli antichi altari, lungo le vie e nei diversi quartieri, in onore della Madonna del Carmine. Ora i tanti fedeli, dopo aver partecipato alla festa della Madonna del Carmine, si preparano a vivere, con grande venerazione, il mese di agosto dedicato, come ogni anno, a Maria Santissima Achiropita (Santa Protettrice dell'intera Diocesi di Rossano-Cariati) con le Sante Messe in Cattedrale e la Processione del simulacro della Madonna il 14-15 agosto 2024 per le vie principali della città.