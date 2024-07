“Bimbi Sicuri”: le mamme di Strongoli imparano le manovre salva vita

“Bimbi sicuri”: non è solo un titolo ma una precisa volontà di alcune mamme di imparare a salvare i propri piccoli in caso di necessità, apprendendo le tecniche che la Simeup, la società italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica, insegna da anni sul territorio.

Questa volta l’appuntamento è stato a Strongoli Marina, nel crotonese, dove il gruppo di mamme, insieme alla Ludoteca Marameo, ha organizzato il corso che ha consentito loro di apprendere le manovre di disostruzione pediatriche, riconoscere segni e sintomi di un’ostruzione parziale e totale delle vie aeree, prestare soccorso con le corrette manovre salvavita, e il corretto taglio dei cibi per non incorrere nel rischio di ostruzione.

Competenze - come è stato specificato - che tutti (genitori, nonni e non solo) dovrebbe acquisire in modo da poter agire prontamente per mettere in sicurezza un bimbo qualora se ne dovesse malauguratamente prospettare l’eventualità.

Il corso, certificato dal Dottor Giovanni Capocasale e dalla Dottoressa Maria Sulla, e tenuto dagli istruttori Simeup Pasquale Salvati, Daniele Ermanno e Ilenia dell’Amico - è stato la prima di una serie di esperienze formative preziose a cui ne seguiranno altre finalizzate ad apprendere tutte le necessarie azioni da intraprendere in attesa che arrivino i soccorsi e che potrebbero salvare la vita dei bambini.