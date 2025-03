Soccorrere i bimbi in caso d’emergenza, mamme più sicure col corso Simeup

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Simeup Crotone ha organizzato un evento dedicato alla sicurezza dei bambini e alla formazione delle donne in materia di emergenze pediatriche.

Si tratta del Corso Dimostrativo di Manovre Salvavita “Bimbi Sicuri” che ha richiamato un’ampia partecipazione presso il centro eventi di Cirò Marina (QUI), nel crotonese, confermando il grande interesse della comunità per temi legati alla prevenzione e alla protezione dell’infanzia.

L’iniziativa, pensata per celebrare la Festa della Donna con un messaggio di consapevolezza e responsabilità, ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore medico e della sicurezza infantile.

Presenti anche autorità locali, operatori sanitari e numerose mamme, nonne, educatrici e cittadini desiderosi di acquisire competenze fondamentali per affrontare situazioni di emergenza che possono coinvolgere i più piccoli.

Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto assistere a dimostrazioni pratiche delle manovre di disostruzione pediatrica e primo soccorso, apprendendo le corrette tecniche per intervenire in caso di soffocamento, arresto cardiaco e altri incidenti domestici.

Gli istruttori della Simeup hanno mostrato passo dopo passo come praticare la rianimazione cardiopolmonare (RCP) su lattanti e bambini, sottolineando l’importanza di una reazione tempestiva in situazioni critiche.

Inoltre sono state fornite informazioni utili su come riconoscere tempestivamente i segnali di pericolo nei bambini e su come prevenire situazioni di rischio attraverso semplici ma efficaci misure di sicurezza.

L’attenzione è stata posta anche sull'importanza della formazione continua per genitori ed educatori, affinché possano affrontare eventuali emergenze con prontezza e sicurezza.

L’evento si è concluso con un messaggio di ringraziamento da parte degli organizzatori, che hanno ribadito l’importanza di iniziative come questa per costruire una comunità più consapevole e preparata.

“Ogni giorno le donne, nelle loro molteplici sfaccettature di madri, nonne, insegnanti, infermiere e operatrici sociali, sono le prime custodi della sicurezza dei più piccoli. Offrire loro strumenti e conoscenze per affrontare le emergenze significa investire in un futuro più sicuro per tutti”, ha dichiarato un rappresentante della Simeup Crotone.

L’evento ha riscosso un grande entusiasmo e ha posto le basi per future iniziative volte a diffondere la cultura della sicurezza pediatrica.

L’auspicio è che sempre più persone possano acquisire competenze fondamentali per affrontare le emergenze, contribuendo così a ridurre il numero di incidenti evitabili e a salvare vite umane.

La Simeup ha annunciato che saranno programmati altri incontri informativi nei prossimi mesi, per permettere a un numero sempre maggiore di cittadini di apprendere le manovre salvavita e promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza infantile.