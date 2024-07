Estate reggina, tra Piazza Castello e Piazza del Popolo ci si prepara ad accogliere i big

Alfredo De Luca (a sinistra) e Peppe Piromalli

Grande attesa per gli eventi estivi dell'Officina dell'Arte a Piazza del Popolo e a Piazza Castello di Reggio Calabria. Pronti a calcare il palco, il vulcanico Achille Lauro, il 30 Luglio, con ingresso gratuito a piazza del Popolo; l’8 agosto poi gli attori Federico Perrotta, Valentina Olla, Antonello Costa, Tiziana Foschi, Antonio Pisu e lo straordinario corpo di ballo (anche questo evento gratuito inserito nell'estate reggina).

Nell'incantevole cornice di Piazza Castello invece, l'istrionico attore Biagio Izzo con il divertentissimo "EsseOEsse" insieme a Francesco Procopio domenica 11 Agosto; ed ancora la coppia inossidabile PanarielloVSMasini il 12 agosto e la straordinaria Fiorella Mannoia con "Sinfonia" il 13.

"Concediamo al pubblico che crede nel teatro ma soprattutto, che crede e segue l'Oda, ciò che merita: divertimento, passione e il sano diritto di sognare - afferma il direttore artistico Peppe Piromalli -. Per dimostrare la nostra gratitudine a chi, in tutti questi anni, ha sostenuto l'Officina dell'Arte, abbiamo pensato di fare un ulteriore regalo: acquistando i biglietti dei live MasiniVSPanariello e Mannoia, avrà in omaggio il ticket dello spettacolo di Izzo. La famosa formula prendi tre e paghi due. Il nostro obiettivo è di avvicinare i giovani e non solo, al mondo del teatro, stimolando la loro fantasia e creatività. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ora tocca a Reggio Calabria cogliere queste belle occasioni”.