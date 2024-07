Tragedia di Steccato di Cutro. Inquirenti: “si poteva evitare”. Sei indagati

Il sostituto Pasquale Festa della Procura di Crotone ha chiuso le indagini sulla tristemente nota tragedia di Steccato di Cutro (QUI), in cui, nel febbraio dell’anno scorso, a seguito del naufragio dell’imbarcazione su cui viaggiavano, il caicco Summer Love, persero la vita quasi un centinaio di migranti tra cui trentacinque bambini (QUI), mentre furono un’ottantina i superstiti.

Il magistrato ha fatto notificare oggi a sei persone, quattro militari della Guardia di Finanza e due del Corpo delle Capitanerie, altrettanti avvisi di conclusione delle indagini: i reati ipotizzati sono quelli di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo.

Si tratta nello specifico del comandante del Roan di Vibo Valentia, Alberto Lippolis; dell’ufficiale in comando e controllo tattico dello stesso Roan, Antonino Lopresti, e del capoturno della sala operativa Giuseppe Grillo.

Inoltre, il comandante del gruppo aeronavale di Taranto Nicolino Vardaro; l’ufficiale d’ispezione all’Italian Maritime Rescue Coordination Center di Roma, Francesca Perfido; e l’ufficiale di ispezione presso il Centro Secondario del Soccorso Marittimo di Reggio Calabria, Nicola Nania.

Secondo gli inquirenti, che hanno passato letteralmente al setaccio tutto quanto avvenne quella maledetta notte tra il 25 e il 26 febbraio del 2023, la tragedia si sarebbe potuta evitare.

Per la Procura i militari della fiamme gialle sotto inchiesta avrebbero gestito in modo sbagliato la segnalazione relativa all’imbarcazione che fu avvistata a circa una quarantina di miglia dalla costa calabrese, contestandogli di aver trattato la situazione come un’operazione di polizia cosiddetta di “low enforcement” invece che come un evento Sar, ovvero un’emergenza in mare di Search and Rescue.