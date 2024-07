Samsung presenta l’ecosistema AI a Parigi: Galaxy pieghevoli, smartwatch e auricolari in primo piano

Il futuro degli smartphone sarà sempre più all'insegna della AI. La nuova presentazione dei prodotti dell'universo Samsung a Parigi ne è una importante riprova. La multinazionale coreana, infatti, nell'ambito dell'evento promozionale dei suoi nuovi modelli di smartphone, smartwatch e accessori tecnologici ha mostrato tutte le potenzialità del nuovo ecosistema AI.

Arrivano i Galaxy pieghevoli, saranno sul podio dei Giochi olimpici di Parigi 2024

La location è di tutto rispetto, Parigi, famosa come la ville lumière e capitale della moda è il perfetto sfondo per l'arrivo dei nuovi prodotti Samsung Galaxy pieghevoli. Stiamo parlando dei modelli Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6, che rientrano senza dubbio tra i migliori smartphone pieghevoli del 2024 , e si affacciano al mercato insieme ai nuovi smartwatch (Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra), agli auricolari Galaxy Buds3 e Buds3 Pro e all'innovativo smart Galaxy Ring.

L'universo di questi device che, al momento, possono essere considerati tra i migliori smartphone pieghevoli, e le possibili interconnessioni con l'ecosistema di accessori sfrutta al meglio le incredibili potenzialità offerte dall'artificial intelligence. Sono stati presentati, inoltre, dei modelli "Olympic Edition" che saranno utilizzati sul podio dagli atleti per immortalare, con foto e video, i momenti dei festeggiamenti.

Galaxy, l'ecosistema del futuro

Il look avveniristico, la praticità delle forme, l'ampiezza dello schermo sono solo il corollario di un prodotto che, grazie al suo ecosistema evoluto, non ha nulla da invidiare ai modelli di casa Apple. Tra le novità più significative di quest'ultimo, c'è la possibilità di ottenere in tempo reale, in interconnessione con gli auricolari true wireless, la traduzione vocale simultanea. Senza dimenticare l'editing, sempre il real time, di foto e video grazie al supporto di una evoluta AI . Estremamente innovativo è anche il Galaxy Ring. Accessorio dall'estetica accattivante e dal peso esiguo, progettato per monitorare h 24 lo stato di salute, la qualità del sonno e altri valori trasmessi da chi lo indossa.

I prezzi, ovviamente, al momento sono quelli tipici degli accessori top di gamma. Offrendo, di fatto, sul mercato un qualcosa di innovativo e rivoluzionario. Dopo la presentazione di Parigi 2024, si può sostenere, senza alcun timore, che le tecnologie smartphone e relativi accessori hanno fatto un vero e proprio salto nel futuro.