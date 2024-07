Vibo, valori irregolari dell’acqua potabile: il sindaco ne vieta l’uso

Sulla base delle analisi effettuate dall'Arpacal di Vibo Valentia nella giornata di ieri, martedì 23 luglio, i quali campioni prelevati in alcuni punti sono risultati non regolamentari per la presenza di tetracloroetilene e tricloroetilene o trialometani superiori ai parametri previsti, il dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria ha comunicato i risultati al comune.

Per questa ragione, il sindaco Enzo Romeo ha firmato un'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua potabile, che interessa anche le zone di Vibo Marina e Piscopio.

Il primo cittadino raccomanda di non utilizzarla per uso alimentare, igiene della persona, igiene orale, lavaggio oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori pappe, ecc.), lavaggio e preparazione degli alimenti, lavaggio stoviglie o utensili da cucina e lavaggio apparecchiature sanitarie.

Può essere usata, invece, per la pulizia della casa e per il funzionamento degli impianti sanitari. La cittadinanza verrà tempestivamente informata non appena i valori saranno rientrati nella norma dopo nuove analisi.