Comune di Crotone ed Akrea firmano il contratto per il servizio di raccolta dei rifiuti

E’ stato sottoscritto questa mattina, nella Casa Comunale di Crotone, dal dirigente del settore Ambiente Elisabetta Dominijanni e dal presidente del Consiglio di Amministrazione di Akrea Alberto Padula, il contratto di servizio per la regolamentazione dell’affidamento in regime di “in house providing” del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, del servizio di igiene urbana e di raccolta differenziata.

Erano presenti il sindaco Voce, l’assessore al Bilancio Antonio Scandale, all’Ambiente Angela Maria De Renzo, il funzionario del settore Ambiente Danilo Pace e i componenti del Cda di Akrea.

Una firma che sancisce la conclusione di un iter procedurale particolarmente curato dall’Ente ed apre nuove prospettive sia per quanto attiene il rilancio del servizio in città in termini di efficienza ed efficacia sia per quanto riguarda il futuro lavorativo delle maestranze.

Novità importanti sono introdotte nel contratto a partire dalla durata triennale con opzione per il quarto anno e sulle risorse finanziarie messe a disposizione.

Una svolta in positivo che consentirà una maggiore efficacia ed efficienza del servizio, tanto del sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani che dei servizi di igiene urbana oltre ad incidere in maniera determinante sulla raccolta differenziata. Un contratto che incide anche sul tema del potenziamento in termini di mezzi oltre che a garantire la stabilità lavorativa delle maestranze.

“Con il nuovo contratto Akrea è messa nelle condizioni di rendere maggiormente efficiente il servizio superando le criticità che si sono registrate in passato. Confermo la fiducia nel Cda e nel presidente Padula per il lavoro sino a qui svolto” ha detto il primo cittadino.

“Ringrazio l’amministrazione e il sindaco per il sostegno dato ad Akrea. Evidenzio l’importanza della durata del contratto che, per la prima volta, viene fissato in tre anni più uno e che consente il raggiungimento degli obiettivi di programmazione del piano industriale approvato dall’amministrazione e fatto proprio da Akrea” ha precisato il presidente Padula.

“Il contratto è l’ultimo atto conclusivo di un percorso di programmazione amministrativa frutto del lavoro e dell’impegno degli uffici che ringrazio, del consiglio comunale e del dialogo costruttivo che si è instaurato con i vertici di Akrea. Un contratto che risponde appieno alle osservazioni mosse dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato che ha dato parere positivo. Con la sottoscrizione del contratto e dell’allegato piano industriale si cristallizza l’impegno dell’amministrazione che sin da inizio mandato ha puntato al rilancio della propria società partecipata in un percorso avviato per il risanamento ma che oggi punta ad azioni concrete di crescita e sviluppo” ha concluso l’assessore Scandale.