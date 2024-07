Brancaleone, serata letteraria di successo per Giuseppe Cossentino

Una serata indimenticabile ha segnato la presentazione del romanzo di Giuseppe Cossentino presso l'Altalia Hotel Villaggio Club di Brancaleone, Reggio Calabria. L'evento ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, confermando l'affetto e l'interesse per l'autore e la sua opera. Un evento voluto fortemente dai proprietari del complesso turistico, la famiglia Romano e promosso da Massmedia Comunicazione.

Durante l'evento, Giuseppe Cossentino ha dialogato con il giornalista Sante Cossentino, offrendo un'affascinante panoramica sulla trasformazione della sua celebre soap opera radiofonica in un avvincente romanzo. Dopo ben 13 anni di trasmissione, la soap opera si è evoluta in una storia scritta che continua a conquistare i lettori con la sua trama intrigante.

Il romanzo si concentra sulla figura di Ginevra De Santis, una donna matura che si innamora di Brando Buonocore, un uomo molto più giovane di lei. Questo amore proibito si sviluppa sullo sfondo dell'incantevole città di Napoli, intrecciandosi con le vite delle famiglie della Napoli bene: De Santis, Marasco e Buonocore. Attraverso una tela di passione e intrighi, Cossentino affronta temi sociali di grande rilevanza, tra cui la denuncia della violenza sulle donne, la fluidità sessuale, il terrorismo e la pedofilia.

La presentazione è stata un momento di forte coinvolgimento emotivo, con il pubblico che ha seguito con grande attenzione il racconto dell'autore. La sessione di firmacopie ha visto una partecipazione entusiasta, con numerose copie del romanzo firmate da Cossentino. Questo successo è un'ulteriore testimonianza dell'apprezzamento per il suo lavoro e della sua capacità di creare storie che toccano profondamente i lettori.

Giuseppe Cossentino ha espresso la sua gioia e gratitudine, affermando: "È sempre bello tornare in Calabria, che considero la mia seconda casa". Le sue parole hanno risuonato con il calore e l'ospitalità del pubblico calabrese, sottolineando il forte legame che l'autore ha con questa terra. La serata all' Altalia Hotel Villaggio Club è stata un successo straordinario, confermando il talento di Giuseppe Cossentino come narratore e la sua capacità di attrarre e coinvolgere il pubblico. Un evento che rimarrà sicuramente impresso nella memoria di tutti i partecipanti.