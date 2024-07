Convocato Consiglio comunale a Crotone: 20 punti all’ordine del giorno

E' stato convocato il Consiglio Comunale di Crotone in sessione ordinaria urgente nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la sala consiliare ubicata nel Palazzo comunale in 1a convocazione per il giorno 30 luglio, alle ore 15.30. Ove occorra, in 2a convocazione per giorno 31 luglio, alle ore 15.30, presso stessa sede.Venti i punti all'ordine del giorno trattati.

Tra questi l'interpello a risposta verbale al Sindaco del Comune di Crotone del consigliere comunale Fabrizio Meo ed il riconoscimento legittimità di 9 debiti fuori bilancio.

A seguire, la Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 16 luglio.

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio; Documento Unico di Programmazione (Dup) periodo 2025 - 2027. Discussione e conseguente deliberazione.

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il periodo 2024-2026. Approvazione modifiche ed integrazioni.

Ed ancora, Regolamento del corpo di polizia locale della Città di Crotone - aggiornato alla legge regionale n. 15 del 7 giugno 2018, al regolamento regionale n. 9/2022 ed al successivo regolamento regionale n. 11/2023; Approvazione modifiche al “Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi annessi alle scuole ed istituti di pertinenza comunale”.

In discussione anche il Progetto Definitivo per la Soppressione del Passaggio a Livello al km 228+304 della linea Metaponto - Reggio Calabria – Parere Urbanistico; Regolamento generale delle entrate Comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 29 dicembre 2021. Approvazione modifiche e integrazioni; Modifiche e integrazioni del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.