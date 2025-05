Convocato il Consiglio comunale a Crotone: i punti all’ordine del giorno

E' stato convocato - a seguito della Conferenza dei Capigruppo - il Consiglio Comunale di Crotone in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare “Giovanni Falcone Paolo Borsellino”, in 1a convocazione per il giorno 26 maggio 20, alle ore 15.30. L'eventuale 2a convocazione per il 27 maggio, alla stessa ora e nella stessa sede.

In discussione il seguente Ordine del giorno: Adeguamento nomine Commissione Speciale Pari Opportunità; mozione Consiliare proposta dal consigliere Ernesto Ioppoli, acquisita al protocollo dell’Ente in data 28 gennaio scorso, ad oggetto: “Sollecito di ulteriore richiesta al Presidente della Giunta Regionale affinché venga istituita una sede dell’istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nella Città di Crotone; mozione proposta dal Consigliere comunale Iginio Pingitore, acquisita al protocollo dell’Ente in data 25 febbario, ad oggetto “aeroporto di Crotone, nuova area Canadair”.

In discussione, poi, un'altra mozione proposta dalla consigliera comunale Paola Liguori, acquisita al protocollo dell’Ente in data 27 marzo, per "l’individuazione di aree da destinare allo sgambettamento dei cani”.

Ed ancora: "Mozione proposta dal Consigliere Iginio Pingitore quale primo firmatario più altri, acquisita al protocollo dell’Ente in data 31 marzo, ad oggetto “denuncia contro Eni Rewind per omessa bonifica”.

Mozione proposta dalla Consigliera Giada Vrenna, acquisita al protocollo dell’Ente in data 9 aprile “per l’intitolazione di un luogo pubblico alle vittime di femminicidio; mozione proposta dalla consigliera comunale Dalila Venneri, acquisita al protocollo dell’Ente in data 6 maggio sul “sul fine vita”.

A seguire, un'interpellanza del consigliere comunale Andrea Devona ad oggetto: “progetto “Remunero” acquisita al protocollo dell’Ente il 12 febbraio scorso.